Quirinale | parla Giulio Di Donato | Draghi era strada maestra | ora Mattarella o Casini Fare presto | da lunedì mercati in pressing

(Di venerdì 28 gennaio 2022) di Giuseppe Delle Cave “Laera, bisognava scegliere nell’ambito della maggioranza di governo“. “Ma ora le condizioni politiche non sono più quelle di partenza e probabilmente bisognerà chiedere aun’ulteriore disponibilità”. “Anchepotrebbe essere un punto di incontro, essendo stato prima nel centrodestra e poi con il centrosinistra“. Tutto però purché si faccia in fretta, tra domani e domenica, “perché fino ad ora isono stati a guardare ma dapotrebbe esserci una stangata”.Di, exmentare e vicesegretario del Partito socialista italiano di Bettino Craxi, risponde alle domande de ildenaro.it sulla corsa al Colle. Partendo dall’ultima votazione ...

Sidell'istituto della prorogatio, un regime automatico o della supplenza del presidente del ... Domattina, sia come sia, Mattarella ospiterà alun nuovo appuntamento istituzionale: il ...Qualcuno giàdi resa dei conti interna. Intanto, in Transatlantico, davanti ai giornalisti pochi istanti dopo la fine dello spoglio, lite tra Toti e La Russa: "Hai già espresso la tua ...Corsa al Quirinale ad ostacoli. Come previsto, quanto accaduto nella quinta votazione sta causando conseguenze all’interno della coalizione di centrodestra. Il ‘flop’ della Casellati Maria Elisabetta ...La Casellati andò dalla Gruber e spiegò che si, la marocchina Ruby era la nipote di Mubarak e a Milano e protestare contro le toghe che indagarono il Cav ...