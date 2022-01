Quirinale, in corso la sesta votazione. Salvini incontra Draghi e poi vede Conte e Letta – La diretta (Di venerdì 28 gennaio 2022) Quinta giornata di votazioni per eleggere il presidente della Repubblica. A differenza delle precedenti, oggi sono previsti due turni di voto nel tentativo di uscire dallo stallo e di accelerare sull’individuazione di un nome quirinabile che metta d’accordo la maggioranza di governo. La prima votazione è stata alle 11, la seconda alle 17. Domani, invece, lo schema cambierà. I due scrutini utili – se ancora necessari – si terranno alle 9.30 e alle 16.30. L’indicazione di voto della coalizione di centrodestra è stata, almeno nel corso della prima votazione, quella di puntare tutto sul nome della presidente del Senato Maria Elisabetta Casellati (operazione riuscita malissimo). Pd e Iv, invece, hanno deciso di non rispondere alla chiama. Il M5s di astenersi. A partire da ieri, 28 gennaio, è sufficiente la maggioranza assoluta (quindi 505 ... Leggi su open.online (Di venerdì 28 gennaio 2022) Quinta giornata di votazioni per eleggere il presidente della Repubblica. A differenza delle precedenti, oggi sono previsti due turni di voto nel tentativo di uscire dallo stallo e di accelerare sull’individuazione di un nome quirinabile che metta d’accordo la maggioranza di governo. La primaè stata alle 11, la seconda alle 17. Domani, invece, lo schema cambierà. I due scrutini utili – se ancora necessari – si terranno alle 9.30 e alle 16.30. L’indicazione di voto della coalizione di centrodestra è stata, almeno neldella prima, quella di puntare tutto sul nome della presidente del Senato Maria Elisabetta Casellati (operazione riuscita malissimo). Pd e Iv, invece, hanno deciso di non rispondere alla chiama. Il M5s di astenersi. A partire da ieri, 28 gennaio, è sufficiente la maggioranza assoluta (quindi 505 ...

TgLa7 : #Quirinale: in corso incontro Letta, Conte, Speranza - lorepregliasco : In questo momento in corso vertice del centrodestra e anche vertice Pd-5S-LEU. Alle 16 assemblea dei grandi elettor… - petergomezblog : Quirinale, la diretta – Il “kingmaker” Salvini manda a sbattere Casellati: mancano 71 voti e il centrodestra esplod… - LuisaRagni : RT @Agenzia_Ansa: SPECIALE QUIRINALE | E' terminato l'incontro tra Matteo Salvini, Enrico Letta e Giuseppe Conte. I tre, che si sono riaggi… - happyproudhuman : RT @lucianoghelfi: Al gruppo #M5S alla Camera in corso vertice #Conte - #Letta - #Salvini #Quirinale -