Quando Salvini diceva che avrebbe votato Casellati anche al sesto scrutinio | VIDEO (Di venerdì 28 gennaio 2022) A volte capita di cambiare idea con il passare dei giorni, delle settimane, dei mesi e degli anni. Ma un cambio di rotta nel giro di circa tre ore rischia di rappresentare un unicum per quel che riguarda la recente storia della politica italiana. Il protagonista di questa vicenda è Matteo Salvini che intorno a mezzogiorno di oggi, nel corso della sua conferenza stampa a Montecitorio, aveva annunciato il sostegno a Maria Elisabetta Alberti Casellati anche nel corso del sesto scrutinio in Aula. Ora, invece, la Lega ha dato l'ordine di astenersi dal voto. DALLE 12 ALLE 18#Salvini#Casellati pic.twitter.com/TdwmDgkqV4 — Ubaldo Giovane (@UbaldoGiovane) January 28, 2022

