Perno del Napoli di Sarri | approfitta della sosta e torna in città con la compagna FOTO

Allan, ex giocatore del Napoli attualmente in forza all'Everton, ha approfittato della sosta delle nazionali per concedersi qualche giorno di relax con la sua dolce metà. Difatti, Allan stesso ha postato nelle Instagram Stories uno scatto che vede ritratti il giocatore con la propria compagna, Thais Valentim, in quel di Napoli. Allan e Thais a Napoli La coppia ha immortalato questo ritorno in terra partenopea mettendosi in posa dinanzi alle bellezze di Napoli in particolare, lo scatto ritrae i due sul lungomare Caracciolo. Dunque, l'ex Napoli continua a mostrare il suo affetto verso la città e verso i napoletani.

