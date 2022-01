"Non votate. Il presunto centrosinistra...". Vietnam-Quirinale, l'sms di Matteo Renzi ai suoi: un massacro per Letta e Pd (Di venerdì 28 gennaio 2022) Lo scoop di Enrico Mentana piove nel bel mezzo della diretta su La7, la Maratona-Quirinale. Il direttore legge infatti, testualmente, il messaggio inviato da Matteo Renzi, leader di Italia Viva, ai suoi grandi elettori. E il messaggio recita: "Comunicazione finale di stamani. Per le cose che ci siamo detti, vi chiedo di non partecipare proprio al voto. Non rispondere alla chiama, non rispondere proprio. Il presunto centrosinistra non ritira la scheda ma risponde alla chiama. Il centrodestra risponde alla chiama e vota Casellati. Stiamo comunque vicino alla Camera. Nel pomeriggio alla sesta proviamo a chiudere. Se la smettono di fare X-Factor ce la si fa". Insomma, Italia Viva non partecipa al voto: questo l'ordine di scuderia piovuto da Renzi. Clamoroso e durissimo ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 28 gennaio 2022) Lo scoop di Enrico Mentana piove nel bel mezzo della diretta su La7, la Maratona-. Il direttore legge infatti, testualmente, il messaggio inviato da, leader di Italia Viva, aigrandi elettori. E il messaggio recita: "Comunicazione finale di stamani. Per le cose che ci siamo detti, vi chiedo di non partecipare proprio al voto. Non rispondere alla chiama, non rispondere proprio. Ilnon ritira la scheda ma risponde alla chiama. Il centrodestra risponde alla chiama e vota Casellati. Stiamo comunque vicino alla Camera. Nel pomeriggio alla sesta proviamo a chiudere. Se la smettono di fare X-Factor ce la si fa". Insomma, Italia Viva non partecipa al voto: questo l'ordine di scuderia piovuto da. Clamoroso e durissimo ...

