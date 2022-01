“Non lo accetto”. Aereo al GF Vip e Lulù Selassié ci resta male. Dopo l’uscita di Manuel è la prima delusione (Di venerdì 28 gennaio 2022) Non c’è un attimo di tregua dentro la casa del GF Vip. A poche ore dalla diretta del venerdì ecco che un nuovo caso sta per esplodere. Al centro c’è Sophie Codegoni, l’ex Uomini e Donne è stata infatti raggiunta da un Aereo. Sophie che nei giorni scorsi aveva fatto parlare e non poco per le presunte rivelazioni di Alessandro Basciano affidate poi a Miriana Trevisan. Eravamo sotto le coperte, ridevamo e scherzavamo, quando a un certo punto c’è stato questo abbraccio fortissimo”. E ancora: “È stata una cosa fortissima. Cercavamo di abbracciarci sempre di più…non te lo so spiegare. Avevamo il fiatone. A un certo punto, nello stesso preciso momento ho detto ‘non respiro’ lui invece ‘mi sono innamorato follemente di te’. Nello stesso secondo”. Rivelazione che aveva spiazzato Miriana (e tutto il pubblico del GF Vip) che aveva esclamato: “Mamma mia”. “Due reazioni opposte, ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 28 gennaio 2022) Non c’è un attimo di tregua dentro la casa del GF Vip. A poche ore dalla diretta del venerdì ecco che un nuovo caso sta per esplodere. Al centro c’è Sophie Codegoni, l’ex Uomini e Donne è stata infatti raggiunta da un. Sophie che nei giorni scorsi aveva fatto parlare e non poco per le presunte rivelazioni di Alessandro Basciano affidate poi a Miriana Trevisan. Eravamo sotto le coperte, ridevamo e scherzavamo, quando a un certo punto c’è stato questo abbraccio fortissimo”. E ancora: “È stata una cosa fortissima. Cercavamo di abbracciarci sempre di più…non te lo so spiegare. Avevamo il fiatone. A un certo punto, nello stesso preciso momento ho detto ‘non respiro’ lui invece ‘mi sono innamorato follemente di te’. Nello stesso secondo”. Rivelazione che aveva spiazzato Miriana (e tutto il pubblico del GF Vip) che aveva esclamato: “Mamma mia”. “Due reazioni opposte, ...

