Mercato Milan – Saliba, l’arrivo degli agenti in sede | PM VIDEO (Di venerdì 28 gennaio 2022) Continuano gli incontri di Mercato a Casa Milan per il club rossonero. Proposto William Saliba dell'Arsenal: ecco il VIDEO dell'arrivo degli agenti del difensore insieme all'intermediario Oscar Damiani Leggi su pianetamilan (Di venerdì 28 gennaio 2022) Continuano gli incontri dia Casaper il club rossonero. Proposto Williamdell'Arsenal: ecco ildell'arrivodel difensore insieme all'intermediario Oscar Damiani

Advertising

Gazzetta_it : Kessie, inizia la battaglia di mercato: si muovono anche Inter e Juve. I dettagli #calciomercato - AntoVitiello : Conferme sul nome di Malick #Thiaw dello #Schalke per la difesa del #Milan (anticipazione @ManuBaio). Il giocatore… - AntoVitiello : ?? Il #Milan per gennaio sperava di tesserare il talentuoso Hugo #Cuenca, classe 2005, ma per motivi burocratici l'o… - semprefede : @il_the_real Lori cosa ne pensi del mercato del Milan??? - solitudomihi : Le mie labbra non hanno mai sfiorato neanche una sigaretta, ma dopo questo mercato del milan vado a comprarmi qualche pacchetto -