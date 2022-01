Malore per Giuliano Ferrara: "Grave, ma stabile" (Di venerdì 28 gennaio 2022) Giuliano Ferrara si trovava nella sua abitazione di campagna nella Maremma toscana quando è stato colto da un Malore Leggi su ilgiornale (Di venerdì 28 gennaio 2022)si trovava nella sua abitazione di campagna nella Maremma toscana quando è stato colto da un

Advertising

Piu_Europa : RT @mrctrdsh: Forza Giuliano ?? Giuliano Ferrara @ferrarailgrasso ricoverato per un malore. - laramps : Forza Giuliano! Resisti, se non per noi, per i tuoi bassotti! Abbiamo sempre bisogno della tua grande sulfurea inte… - GirolamoNavarra : RT @mrctrdsh: Forza Giuliano ?? Giuliano Ferrara @ferrarailgrasso ricoverato per un malore. - DigitalMatt3 : RT @pizzadifango: A ciel sereno mi arriva la notizia che una mia storica amica è morta 'di botto'. Da quel che ho capito: malore improvviso… - AsinoTw : RT @mrctrdsh: Forza Giuliano ?? Giuliano Ferrara @ferrarailgrasso ricoverato per un malore. -