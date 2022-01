Le Vibrazioni: “Non siamo i Maneskin dell’anno dopo a Sanremo, rock ma con il doppio di età” (Di venerdì 28 gennaio 2022) (Adnkronos) – “Non siamo i Maneskin dell’anno dopo, a Sanremo : è vero che siamo l’unica band quest’anno presente al Festival e che facciamo musica rock, ma è anche vero che abbiamo il doppio della loro età ed esistiamo da qualche annetto in più…”. Le Vibrazioni rifiutano l’etichetta che li vuole associare ai trionfatori della scorsa edizione, in questa loro quarta partecipazione. “Capiamo che questo riferimento possa apparire inevitabile ma per noi non ha molto senso, è quanto meno riduttivo, sia per noi che per i Maneskin”. “Questo ritorno al ‘Festival di Sanremo’ rappresenta per la nostra band un buon auspicio, vuol dire ricominciare da un nuovo punto di partenza dopo questi due ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 28 gennaio 2022) (Adnkronos) – “Non, a: è vero chel’unica band quest’anno presente al Festival e che facciamo musica, ma è anche vero che abbiamo ildella loro età ed esistiamo da qualche annetto in più…”. Lerifiutano l’etichetta che li vuole associare ai trionfatori della scorsa edizione, in questa loro quarta partecipazione. “Capiamo che questo riferimento possa apparire inevitabile ma per noi non ha molto senso, è quanto meno riduttivo, sia per noi che per i”. “Questo ritorno al ‘Festival di’ rappresenta per la nostra band un buon auspicio, vuol dire ricominciare da un nuovo punto di partenzaquesti due ...

Advertising

RadioItalia : Beppe, senza di te Sanremo non sarebbe lo stesso! ?? Il Maestro è in quarantena da giorni anche se senza sintomi: “… - apostrophee__ : Oggi grata a me stessa per non aver messo le vibrazioni nelle mie squadre del fantasanremo così non perdo il bonus… - infoitcultura : Le Vibrazioni: 'Non siamo i Maneskin dell'anno dopo a Sanremo, rock ma con il doppio di età' - StraNotizie : Le Vibrazioni: 'Non siamo i Maneskin dell'anno dopo a Sanremo, rock ma con il doppio di età' - rita_tor : RT @RadioItalia: Beppe, senza di te Sanremo non sarebbe lo stesso! ?? Il Maestro è in quarantena da giorni anche se senza sintomi: “Ho dovu… -