Kim Rossi Stuart salva il figlio di 3 anni finito nel fiume

Advertising

mcrm68 : RT @rep_roma: Kim Rossi Stuart salva il figlio di tre anni caduto nel Tevere - rep_roma : Kim Rossi Stuart salva il figlio di tre anni caduto nel Tevere - LorisGary3 : @LaFionda2020 Altro uomo eroe, stavolta tocca ad un bravo attore.?????? Altro che #maschilitatossica #femministe, a… - CinziaMad : RT @romatoday: Paura per Kim Rossi Stuart: il figlio scivola nel Tevere, il padre lo salva - TuttoQuaNews : RT @romatoday: Paura per Kim Rossi Stuart: il figlio scivola nel Tevere, il padre lo salva -

Ultime Notizie dalla rete : Kim Rossi

Incidente figlioStuart: tragedia sfiorata a Roma per l'attore e la sua famiglia. Il figlio di due anni è scivolato nel Tevere, ma come in un film il salvataggio è stato "scenico" e fondamentale. Incidente ...Tragedia sfiorata perStuart, il figlio di due anni cade nel Tevere Tragedia sfiorata perStuart, il salvataggio di Ian Tragedia sfiorata perStuart, le foto diffuse da Diva e Donna Tragedia ...L'attore, con la moglie incinta e l'altro figlio, Ettore, di 11 anni, stava passeggiando sulla banchina del fiume ...Kim Rossi Stuart non immaginava che una tranquilla passeggiata, in un giorno come un altro, potesse diventare un dramma. Una passeggiata, una mattina ...