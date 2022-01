«Io non mi vaccino, non sono una cavia»: la No vax che rifiuta il ricovero e le cure e muore (Di venerdì 28 gennaio 2022) Barbara Fisichella viveva a Lodi ma era nativa di Codogno, la cittadina simbolo della prima ondata della pandemia di Coronavirus. È morta per le complicazioni derivate da Covid-19 ieri a 52 anni. rifiutando fino all’ultimo di andare in ospedale. Nipote dell’arcivescovo Rino Fisichella, Barbara si sottoponeva a tamponi per andare a lavorare come operatrice giudiziaria al casellario della procura di Lodi. Una decina di giorni fa si è ammalata. Poi è peggiorata: colleghi che sentiva in videochiamata e familiari hanno iniziato a suggerirle il ricovero. Ma lei ha rifiutato. Così come ha rifiutato la chiamata all’ambulanza quando già stava malissimo. Infine è morta lasciando il marito e una figlia. «Era l’unica dipendente No vax che avevamo – ha spiegato il procuratore della Repubblica di Lodi Domenico Chiaro -. Voi ... Leggi su open.online (Di venerdì 28 gennaio 2022) Barbara Fisichella viveva a Lodi ma era nativa di Codogno, la cittadina simbolo della prima ondata della pandemia di Coronavirus. È morta per le complicazioni derivate da Covid-19 ieri a 52 anni.ndo fino all’ultimo di andare in ospedale. Nipote dell’arcivescovo Rino Fisichella, Barbara si sottoponeva a tamponi per andare a lavorare come operatrice giudiziaria al casellario della procura di Lodi. Una decina di giorni fa si è ammalata. Poi è peggiorata: colleghi che sentiva in videochiamata e familiari hanno iniziato a suggerirle il. Ma lei hato. Così come hato la chiamata all’ambulanza quando già stava malissimo. Infine è morta lasciando il marito e una figlia. «Era l’unica dipendente No vax che avevamo – ha spiegato il procuratore della Repubblica di Lodi Domenico Chiaro -. Voi ...

