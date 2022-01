In sella ad uno scooter con attrezzi da scasso | due giovani bloccati dopo inseguimento

(Di venerdì 28 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Inad unohanno speronato un carabinieri che aveva imposto l’alt. Inseguiti, sono statie trovati in possesso di alcunida, Per questo sono stati denunciati. Si tratta di duedi 21 e 23 anni, residenti al rione don Guanella di Napoli. Sono entrambi già noti alle forze dell’ordine. I due ora devono rispondere di resistenza a pubblico ufficiale e possesso ingiustificato di arnesi atti allo. Il conducente dello– il 21enne – è stato denunciato anche per guida senza patente. Il fatto è avvenuto la scorso notte nella zona del tondo di Capodimonte, a Napoli. I militari hanno notato i due uomini inad uno. ...

