Il Milan potrebbe cederlo in prestito: un club di Serie B lo vuole! (Di venerdì 28 gennaio 2022) Il Milan potrebbe cedere in prestito un suo calciatore, un club di Serie B lo vuole. Si tratta di Daniel Maldini, il giovane rossonero è stato esplicitamente richiesto dalla Spal. Il Milan cederebbe volentieri il giocatore in prestito per concedergli maggior minutaggio e far arricchire la sua esperienza. Maldini, Milan, SpalSi tratterebbe di un trasferimento a titolo temporaneo da qui fino alla fine della stagione. Il trequartista quest'anno ha totalizzato 7 presenze e 1 gol con la maglia rossonera. Piero Inferrera

