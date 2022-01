Il gas russo e la crisi in Ucraina | perché ci riguardano?

(Di venerdì 28 gennaio 2022) In questi giorni spaventano le tensioni ai confini-ucraini. Una pericolosa escalation che rischia di finire in tragedia. La Russia ha schierato circa 100mila soldati lungo il confine sud orientale della regione, nell’area del Donbass e quella meridionale della Crimea. Altre unità sono presenti nel territorio Bielo, storico alleato del Cremlino. Gli interessi in ballo sono tanti, ma il punto chiave è solo uno: le sorti presenti e future della Russia nel mercato energetico. L’UE punta alla costruzione di nuovi gasdotti per diversificare il suo approvvigionamento e attenuare la sua dipendenza dal gas, attualmente stimato al 40% del suo fabbisogno. Gli USA dal canto loro invadono il mercato con la nuova tecnologia GNL (gas liquefatto n.d.r.). Tra prospettive di breve e lungo termine, chi rischia di più e soprattutto ...

Advertising

fattoquotidiano : Secondo Putin le imprese energetiche italiane fanno affari d’oro con il gas russo. Famiglie e aziende pagano il con… - TgLa7 : #Putin, gas russo all'Italia a prezzi inferiori al mercato. 'Grazie ai contratti a lunga scadenza con #Gazprom' - sole24ore : ?? #Energia, senza #gas russo l’Europa rischia (anche con lo scudo della Casa Bianca) - flaviotiravento : RT @sole24ore: ?? #Energia, senza #gas russo l’Europa rischia (anche con lo scudo della Casa Bianca) - MassZito : RT @bordoni_russia: BP, Total e Shell, oltre a Nordstream2, nel mirino delle nuove sanzioni progettate da Usa e Ue 'in caso di attacco all'… -

Ultime Notizie dalla rete : gas russo

... soprattutto, per un possibile venir meno degli approvvigionamenti di. Consigli24 I migliori consigli sulle offerte Amazon su tecnologia, moda, casa e tempo libero Scopri di ...Prima i rimbalzi produttivi legati alla pandemia e poi la crisi ucraina hanno fatto andare in orbita il prezzo delnaturale. Quelloin primis. Politici e tecnocrati inetti non hanno saputo, ...Stati Uniti «pronti a una risposta contro Mosca» in caso di attacco. Il Pentagono: aumentano lo schieramento di truppe russe al confine ...La crisi tra Ucraina e Russia non nasce nelle ultime settimane, ma è il risultato di una tensione che dura da otto anni e ha precise cause politiche ...