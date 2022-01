Ha il Covid e non è vaccinata, partorisce un bimbo da intubata. I medici: 'La neo mamma è in condizioni gravissime' (Di venerdì 28 gennaio 2022) ANCONA - Il bimbo è salvo, anche se è venuto al mondo troppo presto, dopo neanche 33 settimane di gravidanza: resterà sotto stretta osservazione nell'incubatrice della Terapia intensiva neonatale ... Leggi su corriereadriatico (Di venerdì 28 gennaio 2022) ANCONA - Ilè salvo, anche se è venuto al mondo troppo presto, dopo neanche 33 settimane di gravidanza: resterà sotto stretta osservazione nell'incubatrice della Terapia intensiva neonatale ...

Advertising

ladyonorato : Ve lo dico da mesi: questa follia non può durare. - DavidPuente : No! La Croce Rossa Internazionale non sta rifiutando la donazione del sangue dai vaccinati anti Covid-19 - HuffPostItalia : Over 50 impenitenti. Malgrado l'obbligo vaccinale, lo zoccolo duro no vax non molla - moliveri70 : RT @Nic_Trevi: La Svezia dice NO alla somministrazione dei farmaci anti-covid nei bambini 5-12anni I benefici NON superano i RISCHI https:… - Andrea__Rossi : RT @AStramezzi: PS: Quando parlo di tasso di decessi nei miei pazienti, non mi riferisco, come tu hai fatto a decessi da effetti iatrogeni… -