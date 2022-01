“Giocano veramente da schifo”: Juve, Tancredi Palmeri ‘avverte’ Vlahovic (Di venerdì 28 gennaio 2022) La Juventus accoglie Vlahovic, ma Tancredi Palmeri punta i fari sul gioco bianconero avverte Massimiliano Allegri in diretta a SerieANewsTV Con un acquisto record, la Juventus ha dato una spallata al mercato invernale Europeo. E presto, spera di darla anche alla classifica della Serie A. L’arrivo di Vlahovic ha stupito tifosi e avversari, in attesa Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di venerdì 28 gennaio 2022) Lantus accoglie, mapunta i fari sul gioco bianconero avverte Massimiliano Allegri in diretta a SerieANewsTV Con un acquisto record, lantus ha dato una spallata al mercato invernale Europeo. E presto, spera di darla anche alla classifica della Serie A. L’arrivo diha stupito tifosi e avversari, in attesa Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Ultime Notizie dalla rete : Giocano veramente Maniero: 'Juve, Vlahovic devastante. Gosens - Inter? Ai miei tempi non succedeva' Nei panni di un allenatore è difficilissimo gestire questa cosa, perché quando si giocano le ... Vlahovic ha dimostrato tutto il suo valore, dal vivo mi sono reso conto che è veramente una forza della ...

Ok Vlahovic, ma Allegri... basta con la fifoneria! Parliamoci chiaro sia Rugani che de Sciglio giocano a calcio soltanto quando in panchina c'è ... Lo spagnolo potra' giocare in quella che veramente è la sua posizione. Vome centravanti non funziona, non ...

Nei panni di un allenatore è difficilissimo gestire questa cosa, perché quando si giocano le ... Vlahovic ha dimostrato tutto il suo valore, dal vivo mi sono reso conto che è veramente una forza della ... Parliamoci chiaro sia Rugani che de Sciglio giocano a calcio soltanto quando in panchina c'è ... Lo spagnolo potra' giocare in quella che veramente è la sua posizione. Vome centravanti non funziona, non ...