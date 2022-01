Francesco De Gregori ed Antonello Venditti, unisco le loro voci per gli iconici brani “Generale” e “Ricordati Di Me” (Di venerdì 28 gennaio 2022) In attesa del concerto nel cuore della Capitale, che si terrà il 18 GIUGNO 2022 allo STADIO OLIMPICO di Roma, Francesco DE Gregori e Antonello Venditti hanno unito le loro voci reinterpretando due brani che hanno segnato le loro carriere e la storia della musica italiana: “Generale” e “Ricordati di Me”. De Gregori e Venditti, da oggi in radio un’inedita versione di “Ricordati Di Me” Disponibili in digitale da oggi, venerdì 28 gennaio, i brani “Generale”e “Ricordati di Me” saranno contenuti in un esclusivo 45 giri da collezione, in uscita il 4 marzo su Amazon, e già disponibile in pre-order . Da oggi in rotazione ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 28 gennaio 2022) In attesa del concerto nel cuore della Capitale, che si terrà il 18 GIUGNO 2022 allo STADIO OLIMPICO di Roma,DEhanno unito lereinterpretando dueche hanno segnato lecarriere e la storia della musica italiana: “” e “di Me”. De, da oggi in radio un’inedita versione di “Di Me” Disponibili in digitale da oggi, venerdì 28 gennaio, i”e “di Me” saranno contenuti in un esclusivo 45 giri da collezione, in uscita il 4 marzo su Amazon, e già disponibile in pre-order . Da oggi in rotazione ...

