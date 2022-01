Dino Buzzati, tra montagne e deserti: avvolti nel silenzio (Di venerdì 28 gennaio 2022) Roma, 28 gen – Il 28 gennaio 2022 trascorrono cinquant’anni dalla morte di uno dei più grandi scrittori del Novecento: Dino Buzzati Traverso. Nato nel 1906 a San Pellegrino, alle porte di Belluno, successivamente si trasferì a Milano con la famiglia. Il padre era professore di Diritto internazionale all’Università di Pavia, dove in seguito divenne insegnante il figlio: Adriano Buzzati. La strada che scelse Dino fu quella del mondo letterario, anche se il primo amore fu quello per il violino che il padre gli aveva regalato per il suo nono compleanno. La passione per la musica lasciò il posto all’amore per la letteratura, per il giornalismo e per la pittura. La sua prima opera letteraria uscì nel 1933, con il titolo: Barnabo delle montagne. Dino Buzzati non dovette ... Leggi su ilprimatonazionale (Di venerdì 28 gennaio 2022) Roma, 28 gen – Il 28 gennaio 2022 trascorrono cinquant’anni dalla morte di uno dei più grandi scrittori del Novecento:Traverso. Nato nel 1906 a San Pellegrino, alle porte di Belluno, successivamente si trasferì a Milano con la famiglia. Il padre era professore di Diritto internazionale all’Università di Pavia, dove in seguito divenne insegnante il figlio: Adriano. La strada che scelsefu quella del mondo letterario, anche se il primo amore fu quello per il violino che il padre gli aveva regalato per il suo nono compleanno. La passione per la musica lasciò il posto all’amore per la letteratura, per il giornalismo e per la pittura. La sua prima opera letteraria uscì nel 1933, con il titolo: Barnabo dellenon dovette ...

Advertising

RaiCultura : ?? #AccaddeOggi Il #28gennaio 1972 muore Dino Buzzati. Giornalista e scrittore. #CondividiLaCultura #Letteratura - Treccani : Il #28gennaio 1972, cinquant'anni fa, moriva Dino Buzzati: tra i maggiori scrittori italiani del '900, fu narratore… - RaiCultura : Per i 50 anni dalla morte di Dino #Buzzati, avvenuta il #28gennaio 1972, #RaiCultura dedica allo scrittore uno spec… - saw_l_enigmista : RT @Tagota14: Un po’ più in là della tua solitudine C’è la persona che ami ??? Dino Buzzati Tratto da Un Amore . . Il #28gennaio 1972 lo… - SimiWonderland : RT @Tagota14: Un po’ più in là della tua solitudine C’è la persona che ami ??? Dino Buzzati Tratto da Un Amore . . Il #28gennaio 1972 lo… -