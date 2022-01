Covid oggi Italia, aumentano contagi tra operatori sanitari: “54mila in 30 giorni” (Di venerdì 28 gennaio 2022) (Adnkronos) – Sono in aumento gli operatori sanitari positivi, 54.005 negli ultimi 30 giorni. Lo rilevano i dati della Sorveglianza integrata Covid-19 in Italia, a cura dell’Istituto superiore di sanità, aggiornati sul web al 26 gennaio. Sono 213.794 i casi totali registrati tra gli operatori della sanità. Il primo gennaio erano 12.798 e la crescita è stata progressiva, arrivando il 15 gennaio a 38.382 fino ai 54.005 registrati nell’ultimo aggiornamento del 26 gennaio. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 28 gennaio 2022) (Adnkronos) – Sono in aumento glipositivi, 54.005 negli ultimi 30. Lo rilevano i dati della Sorveglianza integrata-19 in, a cura dell’Istituto superiore di sanità, aggiornati sul web al 26 gennaio. Sono 213.794 i casi totali registrati tra glidella sanità. Il primo gennaio erano 12.798 e la crescita è stata progressiva, arrivando il 15 gennaio a 38.382 fino ai 54.005 registrati nell’ultimo aggiornamento del 26 gennaio. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

