Covid, monitoraggio Iss: scendono incidenza e Rt, cala occupazione ospedali (Di venerdì 28 gennaio 2022) Secondo i dati settimanali Iss-ministero della Salute sull'andamento dell'epidemia di coronavirus in Italia, l’incidenza dei casi per 100mila abitanti è pari a 1.823 (era 2.011). L'indice di trasmissibilità Rt si abbassa a 0,97 (da 1,31). Diminuisce il numero dei posti letto occupati nei reparti di terapia intensiva e in quelli ordinari: i tassi maggiori rispettivamente nella Provincia autonoma di Trento e in Valle d'Aosta. Iss avverte: “Ritardi nell’inserimento dei dati, non si può escludere valori sottostimati” Leggi su tg24.sky (Di venerdì 28 gennaio 2022) Secondo i dati settimanali Iss-ministero della Salute sull'andamento dell'epidemia di coronavirus in Italia, l’dei casi per 100mila abitanti è pari a 1.823 (era 2.011). L'indice di trasmissibilità Rt si abbassa a 0,97 (da 1,31). Diminuisce il numero dei posti letto occupati nei reparti di terapia intensiva e in quelli ordinari: i tassi maggiori rispettivamente nella Provincia autonoma di Trento e in Valle d'Aosta. Iss avverte: “Ritardi nell’inserimento dei dati, non si può escludere valori sottostimati”

