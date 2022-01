Concorso 1052 Vigilanti Mibac, prove orali il 7 febbraio (Di venerdì 28 gennaio 2022) ****aggiornamento del 28/01/2022: sul sito ufficiale del Formez è stato pubblicato l’avviso che stabilisce che le prove orali del Concorso per 1.052 unità di personale, precedentemente annunciate per il giorno 31 gennaio 2022, avranno inizio il giorno 7 febbraio 2022. Leggi l’avviso ***aggiornamento del 11/01/2022: sul sito ufficiale del Formez è stato pubblicato l’avviso relativo all’ avvio delle prove orali del Concorso 1052 Vigilanti Mibac differito al 31 gennaio 2022. A breve saranno resi noti il nuovo calendario e le modalità di svolgimento. Le prove si terranno da remoto attraverso l’utilizzo di strumenti informatici e digitali, e nell’avviso si comunica ai candidati che eventuali richieste di ... Leggi su leggioggi (Di venerdì 28 gennaio 2022) ****aggiornamento del 28/01/2022: sul sito ufficiale del Formez è stato pubblicato l’avviso che stabilisce che ledelper 1.052 unità di personale, precedentemente annunciate per il giorno 31 gennaio 2022, avranno inizio il giorno 72022. Leggi l’avviso ***aggiornamento del 11/01/2022: sul sito ufficiale del Formez è stato pubblicato l’avviso relativo all’ avvio delledeldifferito al 31 gennaio 2022. A breve saranno resi noti il nuovo calendario e le modalità di svolgimento. Lesi terranno da remoto attraverso l’utilizzo di strumenti informatici e digitali, e nell’avviso si comunica ai candidati che eventuali richieste di ...

Concorso 1052 Vigilanti Mibac, prove orali il 7 febbraio LeggiOggi.it - Tutto su fisco, welfare, pensioni, lavoro e concorsi

