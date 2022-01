Charlene di Monaco, come sta: il comunicato ufficiale del Palazzo (Di venerdì 28 gennaio 2022) Charlene di Monaco è ancora ricoverata in Svizzera. Dopo la sua assenza alle celebrazioni per Santa Devota, il Palazzo ha reso note le sue condizioni di salute con un comunicato ufficiale. Charlene di Monaco, come sta Charlene di Monaco si trova in una clinica esclusiva in Svizzera dallo scorso novembre per riprendersi da uno stato di forte debilitazione psico-fisica causato da una grave infezione a orecchie, gola e naso. Dal suo ritorno a Montecarlo, la Principessa non è più comparsa in pubblico e si dice che pesi 46 chili. In molti si aspettavano che sarebbe tornata per la festa di Santa Devota, patrona del Principato. Ma così non è stato e i suoi figli, Jacques e Gabriella, per la prima volta nella loro vita si sono ... Leggi su dilei (Di venerdì 28 gennaio 2022)diè ancora ricoverata in Svizzera. Dopo la sua assenza alle celebrazioni per Santa Devota, ilha reso note le sue condizioni di salute con undistadisi trova in una clinica esclusiva in Svizzera dallo scorso novembre per riprendersi da uno stato di forte debilitazione psico-fisica causato da una grave infezione a orecchie, gola e naso. Dal suo ritorno a Montecarlo, la Principessa non è più comparsa in pubblico e si dice che pesi 46 chili. In molti si aspettavano che sarebbe tornata per la festa di Santa Devota, patrona del Principato. Ma così non è stato e i suoi figli, Jacques e Gabriella, per la prima volta nella loro vita si sono ...

