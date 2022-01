Calciomercato Salernitana, pronto colpo in entrata: fatta per Dragusin, Fazio… (Di venerdì 28 gennaio 2022) Il direttore sportivo della Salernitana, Walter Sabatini, lavora sul mercato per piazzare gli ultimi colpi prima della chiusura Leggi su mediagol (Di venerdì 28 gennaio 2022) Il direttore sportivo della, Walter Sabatini, lavora sul mercato per piazzare gli ultimi colpi prima della chiusura

Advertising

DiMarzio : #Calciomercato, @OfficialUSS1919 | Per la difesa in arrivo #Dragusin della @juventusfc (quest'anno già in prestito… - DiMarzio : Depositato il contratto di #Verdi, ora la #Salernitana spera di convincere anche #Izzo - DiMarzio : #Calciomercato, #SerieB | @1913parmacalcio: #Simy è già in città. Le immagini - YBah96 : RT @DiMarzio: #Calciomercato: la ?@OfficialUSS1919? pensa anche a #LysMousset per l’attacco - Sal_FuoriSede : Il #Corinthians ha praticamente “ufficializzato” l’approdo di #Ederson alla #Salernitana #Calciomercato #Salerno… -