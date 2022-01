Calciomercato Milan: Belotti spinge per arrivare in rossonero (Di venerdì 28 gennaio 2022) Il Calciomercato del Milan si concentrerà inevitabilmente sulla ricerca di un attaccante per il futuro: Belotti sempre tra i candidati Andrea Belotti continua a spingere per un suo passaggio al Milan e punta a coronare il sogno di una vita. Secondo quanto riporta Calciomercato.com, infatti, a Casa Milan sarebbe arrivata la candidatura del calciatore del Torino. Il club rossonero prende tempo e, soprattutto, valuta la posizione di Ibrahimovic, in vista della prossima stagione. Da parte sua, il Gallo ha già rifiutato offerte importanti dall’estero, pur di vestire la maglia rossonera. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 28 gennaio 2022) Ildelsi concentrerà inevitabilmente sulla ricerca di un attaccante per il futuro:sempre tra i candidati Andreacontinua are per un suo passaggio ale punta a coronare il sogno di una vita. Secondo quanto riporta.com, infatti, a Casasarebbe arrivata la candidatura del calciatore del Torino. Il clubprende tempo e, soprattutto, valuta la posizione di Ibrahimovic, in vista della prossima stagione. Da parte sua, il Gallo ha già rifiutato offerte importanti dall’estero, pur di vestire la maglia rossonera. L'articolo proviene da Calcio News 24.

