Calciomercato Inter, Marotta prova la (doppia) magia: i tifosi sognano (Di venerdì 28 gennaio 2022) L’Inter lavora al presente ma non solo. I nerazzurri e Marotta pensano a due giovani colpi per rinforzare la rosa di Simone Inzaghi. L’Inter di Simone Inzaghi continua a volare in campionato e sul ‘mercato’. La società nerazzurra ha chiuso questi ultimi giorni sorprendendo tutti con un doppio acquisto, chiudendo in poco tempo per Robin Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di venerdì 28 gennaio 2022) L’lavora al presente ma non solo. I nerazzurri epensano a due giovani colpi per rinforzare la rosa di Simone Inzaghi. L’di Simone Inzaghi continua a volare in campionato e sul ‘mercato’. La società nerazzurra ha chiuso questi ultimi giorni sorprendendo tutti con un doppio acquisto, chiudendo in poco tempo per Robin Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

SkySport : ULTIM'ORA MERCATO INTER, ROBIN GOSENS HA FIRMATO IL NUOVO CONTRATTO Accordo di 4 anni e mezzo dopo le visite in mat… - SkySport : ULTIM'ORA MERCATO INTER, PRESO ANCHE FELIPE CAICEDO DAL GENOA Tutte le notizie alle 23.00 a Calciomercato L'Origina… - DiMarzio : #Calciomercato: l’?@Inter? chiude anche per #Caicedo, domani le visite mediche - Antolinterista : RT @NMercato24: L'Inter ha bloccato Scamacca! I nerazzurri hanno già prenotato il centravanti del Sassuolo per una base di 40 mln di euro.… - Fantacalcio : Calciomercato Sassuolo, maxi offerta del Borussia Dortmund per Scamacca: ma lui vuole l'Inter… -