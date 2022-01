Beautiful anticipazioni dal 31 gennaio al 5 febbraio 2022: Thomas operato d’urgenza! Liam scopre la verità (Di venerdì 28 gennaio 2022) Nelle puntate di Beautiful in onda dal 31 gennaio al 5 febbraio 2022 tutto ruota ancora intorno a Thomas e alla vicenda che lo lega ad Hope. Il ragazzo dopo essere svenuto e ricoverato in ospedale, viene sottoposto ad un delicato intervento alla testa a causa di una massa che lo faceva stare male. Grazie ad Hope non è accaduto il peggio e ora il giovane stilista ha forse ancora una possibilità. Sono ore di attesa per tutti i familiari. Nel frattempo Liam comprende come sono andate davvero le cose e ne parla con Steffy, pentito soprattutto di quello che è accaduto quella notte tra di loro. Seguite le vicende della soap opera americana su Mediaset Infinity, dove troverete gli episodi trasmessi nell’ultimo mese, on demand. Tutto quello che accadrà nelle puntate di ... Leggi su anticipazionitv (Di venerdì 28 gennaio 2022) Nelle puntate diin onda dal 31al 5tutto ruota ancora intorno ae alla vicenda che lo lega ad Hope. Il ragazzo dopo essere svenuto e ricoverato in ospedale, viene sottoposto ad un delicato intervento alla testa a causa di una massa che lo faceva stare male. Grazie ad Hope non è accaduto il peggio e ora il giovane stilista ha forse ancora una possibilità. Sono ore di attesa per tutti i familiari. Nel frattempocomprende come sono andate davvero le cose e ne parla con Steffy, pentito soprattutto di quello che è accaduto quella notte tra di loro. Seguite le vicende della soap opera americana su Mediaset Infinity, dove troverete gli episodi trasmessi nell’ultimo mese, on demand. Tutto quello che accadrà nelle puntate di ...

