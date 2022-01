Basket, Eurolega 2021/2022: Olimpia Milano-Zalgiris 65-58, cronaca e tabellino (Di venerdì 28 gennaio 2022) Vittoria numero 14 per l’AX Armani Exchange Milano, che nel 23° turno dell’Eurolega 2021/2022 ha battuto per 65-58 i lituani dello Zalgiris Kaunas al Forum di Assago. Una prestazione tutt’altro che scintillante quella degli uomini di Messina, che però portano il loro score a 14 vinte e 6 perse e continuano il cammino nei quartieri alti della classifica. Hall e Daniels i migliori marcatori a quota 12, ma l’attacco lascia a desiderare nel complesso: bene ancora la difesa, arriva un’altra vittoria a basso punteggio aspettando il rientro di pezzi da 90 come Shields. RISULTATI E CLASSIFICA AGGIORNATA Eurolega 2021/2022: CALENDARIO COMPLETO Olimpia Milano PROGRAMMA 23^ GIORNATA Eurolega La ... Leggi su sportface (Di venerdì 28 gennaio 2022) Vittoria numero 14 per l’AX Armani Exchange, che nel 23° turno dell’ha battuto per 65-58 i lituani delloKaunas al Forum di Assago. Una prestazione tutt’altro che scintillante quella degli uomini di Messina, che però portano il loro score a 14 vinte e 6 perse e continuano il cammino nei quartieri alti della classifica. Hall e Daniels i migliori marcatori a quota 12, ma l’attacco lascia a desiderare nel complesso: bene ancora la difesa, arriva un’altra vittoria a basso punteggio aspettando il rientro di pezzi da 90 come Shields. RISULTATI E CLASSIFICA AGGIORNATA: CALENDARIO COMPLETOPROGRAMMA 23^ GIORNATALa ...

