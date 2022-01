Australian Open, berrettini si arrende a Nadal (Di venerdì 28 gennaio 2022) Matteo berrettini deve inchinarsi a Rafa Nadal. Il campione italiano, numero 6 al mondo, si ferma alla semifinale dell’Australian Open, battuto dallo spagnolo per 3-1, con punteggio di 6-3, 6-2, 3-6, 6-3. Il tennista romano ancora una volta non è riuscito a superare in un match singolo chi lo precede nella classifica Atp. Nella finale degli Australian Open, Nadal affronterà il vincente della semifinale tra Daniil Medvedev e Stefanos Tsitsipas. Queste le parole di Nadal dopo la vittoria in semifinale: “Significa molto per me essere di nuovo in finale qui, non credevo di potercela fare e mi ritengo fortunato. Ora proverò a godermi la vittoria di oggi e fare del mio meglio domenica”. Ha spiegato ancora lo spagnolo, che in caso di vittoria conquisterebbe ... Leggi su italiasera (Di venerdì 28 gennaio 2022) Matteodeve inchinarsi a Rafa. Il campione italiano, numero 6 al mondo, si ferma alla semifinale dell’, battuto dallo spagnolo per 3-1, con punteggio di 6-3, 6-2, 3-6, 6-3. Il tennista romano ancora una volta non è riuscito a superare in un match singolo chi lo precede nella classifica Atp. Nella finale degliaffronterà il vincente della semifinale tra Daniil Medvedev e Stefanos Tsitsipas. Queste le parole didopo la vittoria in semifinale: “Significa molto per me essere di nuovo in finale qui, non credevo di potercela fare e mi ritengo fortunato. Ora proverò a godermi la vittoria di oggi e fare del mio meglio domenica”. Ha spiegato ancora lo spagnolo, che in caso di vittoria conquisterebbe ...

