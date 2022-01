Ascolti tv ieri | giovedì 27 gennaio | dati auditel e share | chi ha vinto?

Advertising

QuiMediaset_it : Record di ascolti ieri su #Canale5, per @pomeriggio5: 2.657.000 spettatori totali e il 18.87% di share attiva (17.0… - AnnaMancini81 : Ascolti Tv mercoledì 26 gennaio 2022, Lezioni di Persiano 15.8%, Viaggio nella Grande Bellezza 11.4% - martacerritelli : RT @oppininews: Ascolti di #TikiTaka di ieri sera: ??,??% ?? - zazoomblog : Ascolti Tv di ieri 26 gennaio 2021: Access Prime Time e Preserale - #Ascolti #gennaio #2021: #Access - italiaserait : Ascolti Tv di ieri 26 gennaio 2021: daytime, seconda serata, mattina, pomeriggio -

Ultime Notizie dalla rete : Ascolti ieri

... " il Governole Regioni, col Covid si convive. Basta con i colori ". Dall'esecutivo il primo commento è stato datouscendo dalla Camera per il sottosegretario alla Salute Andrea Costa , ...Le proposte in campo e gliottenuti nei primi tre giorni Dopo la prima giornata ... per poi tornare alla dimensione normale con accelerazioni e cambi di tono molto veloci (fenomenalela ...Ascolti tv ieri sera, giovedì 27 gennaio 2022: quanto ha fatto Doc su Rai 1 e e il film L'agenzia dei bugiardi su Canale 5?Ed a proposito di ascolti, la puntata di ieri de Il paradiso delle signore, venerdì 7 gennaio ha segnato un vero e proprio boom. La puntata, infatti, ha totalizzato il 18.6% di share venendo vista da ...