Aids, al via sperimentazione del vaccino a Rna messaggero anti Hiv negli Usa. Somministrata la prima dose (Di venerdì 28 gennaio 2022) Poco meno di un anno fa l’annuncio: “Un vaccino anti Hiv genera una risposta anticorpale nel 97% dei casi”, nell’aprile del 2021 la notizia che Moderna e l’Iniziativa internazionale per il vaccino anti-Aids (Iavi) avevano iniziato una collaborazione ed era partita la fase 1. Ieri un nuovo annuncio che apre finalmente la strada a un traguardo inseguito da anni. Ieri il primo partecipante alla sperimentazione ha ricevuto la dose un vaccino anti-Aids basato sulla stessa tecnologia a mRna utilizzata per i vaccini anti-Covid. I test negli Stati Uniti coinvolgeranno i primi 56 volontari. A 40 anni dalle prime diagnosi di Aids, il traguardo di un composto ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 28 gennaio 2022) Poco meno di un anno fa l’annuncio: “UnHiv genera una rispostacorpale nel 97% dei casi”, nell’aprile del 2021 la notizia che Moderna e l’Iniziativa internazionale per il(Iavi) avevano iniziato una collaborazione ed era partita la fase 1. Ieri un nuovo annuncio che apre finalmente la strada a un traguardo inseguito da anni. Ieri il primo partecipante allaha ricevuto launbasato sulla stessa tecnologia a mRna utilizzata per i vaccini-Covid. I testStati Uniti coinvolgeranno i primi 56 volontari. A 40 anni dalle prime diagnosi di, il traguardo di un composto ...

Advertising

RaiNews : Al via la sperimentazione di un vaccino anti-Aids basato sulla stessa tecnologia a mRna utilizzata per i vaccini an… - DriverMattia198 : RT @fattoquotidiano: Aids, al via sperimentazione del vaccino a Rna messaggero anti Hiv negli Usa. Somministrata la prima dose https://t.co… - fattoquotidiano : Aids, al via sperimentazione del vaccino a Rna messaggero anti Hiv negli Usa. Somministrata la prima dose - RossanaGiannan2 : RT @Ci1812: Al via i test per il per il vaccino contro l’Aids con la stessa tecnologia di mRna, utilizzata per i vaccini anti-covid! La sci… - brug71 : RT @ImLost73: Questo è quando disse che l’AIDS si trasmetteva per via aerea mettendo a rischio la vita di migliaia di bambini. Capre ignor… -