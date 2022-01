WhatsApp: ecco in arrivo una vera e propria rivoluzione (Di giovedì 27 gennaio 2022) WhatsApp, ecco in arrivo una vera e propria rivoluzione per l’app di messaggistica: le modifiche previste prossimamente. rivoluzione in arrivo per l’app: cosa cambia (foto: Pixabay).L’app di messaggistica si prepara ad importanti novità da offrire a tutti gli utenti; WhatsApp è una delle app più utilizzate quotidianamente praticamente da chiunque possegga uno smartphone, e le varie novità sono sempre aspettate con molta ansia. Dopo gli annunci arrivati alla fine dello scorso anno, in questo primo mese del 2022 si cominciano già a muovere i primi passi per le novità sull’app; nello specifico, i cambiamenti riguarderanno le notifiche dei messaggi e l’ascolto dei vocali. WhatsApp, ecco ... Leggi su formatonews (Di giovedì 27 gennaio 2022)inunaper l’app di messaggistica: le modifiche previste prossimamente.inper l’app: cosa cambia (foto: Pixabay).L’app di messaggistica si prepara ad importanti novità da offrire a tutti gli utenti;è una delle app più utilizzate quotidianamente praticamente da chiunque possegga uno smartphone, e le varie novità sono sempre aspettate con molta ansia. Dopo gli annunci arrivati alla fine dello scorso anno, in questo primo mese del 2022 si cominciano già a muovere i primi passi per le novità sull’app; nello specifico, i cambiamenti riguarderanno le notifiche dei messaggi e l’ascolto dei vocali....

Advertising

sssasalvolima : RT @JessTheQueen43: Ragazzi, quando c'é interesse vero smani per qualcosa di piú. Sarebbe innaturale il contrario. Avete presente 'mo lo i… - frakpop77 : RT @JessTheQueen43: Ragazzi, quando c'é interesse vero smani per qualcosa di piú. Sarebbe innaturale il contrario. Avete presente 'mo lo i… - telodogratis : WhatsApp, inviare foto e video sarà più semplice: ecco cosa cambierà - Martina83992383 : RT @JessTheQueen43: Ragazzi, quando c'é interesse vero smani per qualcosa di piú. Sarebbe innaturale il contrario. Avete presente 'mo lo i… - pupapeligrosah : RT @JessTheQueen43: Ragazzi, quando c'é interesse vero smani per qualcosa di piú. Sarebbe innaturale il contrario. Avete presente 'mo lo i… -