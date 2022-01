Vittoria di Savoia indosserà mai i gioielli di famiglia? Lo deciderà un giudice (Di giovedì 27 gennaio 2022) Una tiara di qui. Un diadema di là. Diamanti e rubini come se piovesse. La collezione dei gioielli appartenuti al re d’Italia pare valga una cifra attorno ai 500 milioni di euro. Eppure nessuno degli eredi di re Umberto II li ha mai potuti vedere. Ora, forse, le cose stanno per cambiare. Sarà la principessina d’Italia, la neo 18enne Vittoria di Savoia, la prima a indossare i gioielli di famiglia dopo 75 anni? La parola spetta a un giudice. I Savoia chiedono allo Stato Italiano di riavere i gioielli della corona. 500 milioni di euro in diamanti e perle. Sarà Vittoria di Savoia la prima principessa a indossarli di nuovo dopo 75 anni? I gioielli della corona italiana valgono 500 milioni di euro Gli ... Leggi su amica (Di giovedì 27 gennaio 2022) Una tiara di qui. Un diadema di là. Diamanti e rubini come se piovesse. La collezione deiappartenuti al re d’Italia pare valga una cifra attorno ai 500 milioni di euro. Eppure nessuno degli eredi di re Umberto II li ha mai potuti vedere. Ora, forse, le cose stanno per cambiare. Sarà la principessina d’Italia, la neo 18ennedi, la prima a indossare ididopo 75 anni? La parola spetta a un. Ichiedono allo Stato Italiano di riavere idella corona. 500 milioni di euro in diamanti e perle. Saràdila prima principessa a indossarli di nuovo dopo 75 anni? Idella corona italiana valgono 500 milioni di euro Gli ...

