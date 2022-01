“Vi renderemo la vita difficile, siete pericolosi”, Pierpaolo Sileri contro i No-Vax (Di giovedì 27 gennaio 2022) Sileri vs NO-Vax. Sono state molto dure le recenti parole di Sileri nei confronti dei No-Vax, nella scorsa puntata di Giovanni Floris, quando è stato interrogato sulla faccenda. Per lui, coloro che si oppongono alla vaccinazione sarebbero un vero e proprio pericolo per la comunità tutta. Leggi anche: Sileri “Necessaria la revisione della quarantena, ma non ora” Le dure parole di Sileri a Di Martedì Mentre l’esperto era ospite a Di Martedì su La7, ha pronunciato delle parole molto forti e perentorie nei confronti di coloro che si oppongono alla vaccinazione come metodo di contrasto al Covid, alias No Vax. Così, durante la discussione sul tema (già molto rovente di suo) si è espresso nel momento del suo intervento: «Questi criticano il Green Pass, il tampone e il vaccino – ha detto – però quando vengono in trasmissione ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 27 gennaio 2022)vs NO-Vax. Sono state molto dure le recenti parole dinei confronti dei No-Vax, nella scorsa puntata di Giovanni Floris, quando è stato interrogato sulla faccenda. Per lui, coloro che si oppongono alla vaccinazione sarebbero un vero e proprio pericolo per la comunità tutta. Leggi anche:“Necessaria la revisione della quarantena, ma non ora” Le dure parole dia Di Martedì Mentre l’esperto era ospite a Di Martedì su La7, ha pronunciato delle parole molto forti e perentorie nei confronti di coloro che si oppongono alla vaccinazione come metodo di contrasto al Covid, alias No Vax. Così, durante la discussione sul tema (già molto rovente di suo) si è espresso nel momento del suo intervento: «Questi criticano il Green Pass, il tampone e il vaccino – ha detto – però quando vengono in trasmissione ...

