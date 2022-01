Uomini e Donne anticipazioni | Ida Platano nella bufera | Gemma si ritira

(Di giovedì 27 gennaio 2022) Nell’ultima registrazione di, che vedremo la settimana prossima suddivisa in più puntate, assisteremo alle nuove vicende di IdaGalgani. Se la prima infatti sembrava aver trovato un uomo che le piacesse sul serio, le cose sono cambiate nell’arco di pochi giorni, mentre per quanto riguarda la Galgani è più forte che mai la competizione con la nuova dama Nadia Marsala., ritorno di fiamma tra Idae Diego Tavani? I due protagonisti del trono over disi sono allontanati da tempo, ma sembrano tenerci ancora, Ida ...

Advertising

PagliariniSte : Ieri da Montecitorio sono andato via con una immagine: i senatori a vita Liliana Segre, Elena Cattaneo e Renzo Pian… - _Carabinieri_ : L'Arma, nella #Giornatadellamemoria, onora le vittime della Shoah. Ne custodiamo la memoria e tramandiamo il ricord… - SimoneAlliva : L'ultima uscita di #Pera oggi candidato al #Quirinale2022 risale a questa estate contro il #ddlZan. 'Il suicidio d… - Danila0909 : RT @AlbertoLetizia2: L'orrore di #Auschwitz nelle parole di #NedoFiano «Arrivati al campo, ci hanno divisi, uomini e donne. Mi stavo unendo… - flashmaticgun : RT @RescueMed: 214 DONNE, UOMINI E BAMBINI STRAPPATI ALLA MORTE IN MARE E ALLE ATROCITÀ DELLA LIBIA. Il report della #Missione10 della Ma… -

Ultime Notizie dalla rete : Uomini Donne

, anticipazioni e diretta della puntata di oggi, giovedì 27 gennaio 2022 in onda su Canale 5. Nell'ultima puntata Gemma scopre che Massimiliano è uscito anche con Nadia e che prova ...Insomma, una storia che si rivela di un'attualità impressionante per il suo essere emblema di fratellanza: quella fratellanza, che si può percepire anche tradi fedi diverse. Questi ...E' quanto scrive nella lettera dal titolo "Voi, come fiumi carsici" indirizzata "agli uomini e alle donne con le mani sporche di vangelo" "É la storia di preti che in certi territori dove l'unica ...Le pietre di inciampo che continuiamo a calpestare senza rendercene conto sono in fondo al mare, sono congelati su barchini di fortuna e ai bordi dell’Europa. Celebrare la giornata della memoria senza ...