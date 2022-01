Un big del Bayern può lasciare a giugno! La situazione (Di giovedì 27 gennaio 2022) Notizia clamorosa che arriva direttamente dalla Germania e più precisamente dalla casa del Bayern Monaco dove si vocifera di un possibile addio della bandiera della squadra a giugno. Muller Bayern Monaco Si tratta proprio del trequartista Thomas Muller, il fuoriclasse tedesco classe 1989 che gioca con la maglia del Bayern dal 2009 quindi ormai da 13 anni, andrà in scadenza a giugno 2023 ma nessun dirigente della società si è ancora fatto avanti con una proposta di rinnovo al giocatore, nonostante anche una super stagione, quella attualmente in corso, condita da ben 9 gol e 20 assist in 29 gare. Due club della Premier sono pronti a fare sul serio per lui questa estate e si tratta dell’ Everton e del Newcastle. Daniele Scrazzolo Leggi su rompipallone (Di giovedì 27 gennaio 2022) Notizia clamorosa che arriva direttamente dalla Germania e più precisamente dalla casa delMonaco dove si vocifera di un possibile addio della bandiera della squadra a giugno. MullerMonaco Si tratta proprio del trequartista Thomas Muller, il fuoriclasse tedesco classe 1989 che gioca con la maglia deldal 2009 quindi ormai da 13 anni, andrà in scadenza a giugno 2023 ma nessun dirigente della società si è ancora fatto avanti con una proposta di rinnovo al giocatore, nonostante anche una super stagione, quella attualmente in corso, condita da ben 9 gol e 20 assist in 29 gare. Due club della Premier sono pronti a fare sul serio per lui questa estate e si tratta dell’ Everton e del Newcastle. Daniele Scrazzolo

