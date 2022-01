Tutti i presidenti eletti dopo il quarto scrutinio (Di giovedì 27 gennaio 2022) AGI - Sono stati sei, su dodici, i presidenti della Repubblica eletti dopo il quarto scrutinio. Antonio Segni fu eletto nel 1962 dopo nove votazioni con i voti della Dc, del Msi e delle destre, mentre a Giuseppe Saragat nel 1964 servirono ben 21 scrutini ma i 13 giorni di lavoro dei grandi elettori portò a una ampia maggioranza. Il record va però a Giovanni Leone che fu eletto alla vigilia di Natale del 1971 dopo 23 scrutini e 16 giorni, con il contributo di Dc e Msi. Sandro Pertini divenne Presidente nel 1978 dopo 16 votazioni, unendo i voti della Dc a quelli di Psi, Pci, Psdi, Pli e Pri. L'elezione di Oscar Luigi Scalfaro, nel 1992, fu il risultato di una corale risposta di responsabilità della politica, al 16esimo scrutinio, ... Leggi su agi (Di giovedì 27 gennaio 2022) AGI - Sono stati sei, su dodici, idella Repubblicail. Antonio Segni fu eletto nel 1962nove votazioni con i voti della Dc, del Msi e delle destre, mentre a Giuseppe Saragat nel 1964 servirono ben 21 scrutini ma i 13 giorni di lavoro dei grandi elettori portò a una ampia maggioranza. Il record va però a Giovanni Leone che fu eletto alla vigilia di Natale del 197123 scrutini e 16 giorni, con il contributo di Dc e Msi. Sandro Pertini divenne Presidente nel 197816 votazioni, unendo i voti della Dc a quelli di Psi, Pci, Psdi, Pli e Pri. L'elezione di Oscar Luigi Scalfaro, nel 1992, fu il risultato di una corale risposta di responsabilità della politica, al 16esimo, ...

