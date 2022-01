Stellantis: rilancia in Cina, punta a quota maggioranza in Jv con Gac Group (Di giovedì 27 gennaio 2022) Roma, 27 gen. (Adnkronos) - Stellantis rilancia la sua presenza in Cina e annuncia il progetto per aumentare dal 50% al 75% la sua partecipazione azionaria nella joint venture GAC-Stellantis formata nel marzo 2010 . L'annuncio - si sottolinea - "è un elemento fondamentale del piano di Stellantis per la costruzione di nuove basi per la sua attività in Cina" e "razionalizzare le operazioni" nel paese. GAC Group e Stellantis collaboreranno per completare le formalità dell'accordo, che rimane soggetto all'approvazione del governo cinese. Questo peraltro - continua la nota - è un cambiamento possibile grazie al nuovo quadro normativo che consente ulteriori investimenti stranieri nelle joint venture esistenti, a partire da gennaio 2022". Nel settembre 2021, ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 27 gennaio 2022) Roma, 27 gen. (Adnkronos) -la sua presenza ine annuncia il progetto per aumentare dal 50% al 75% la sua partecipazione azionaria nella joint venture GAC-formata nel marzo 2010 . L'annuncio - si sottolinea - "è un elemento fondamentale del piano diper la costruzione di nuove basi per la sua attività in" e "razionalizzare le operazioni" nel paese. GACcollaboreranno per completare le formalità dell'accordo, che rimane soggetto all'approvazione del governo cinese. Questo peraltro - continua la nota - è un cambiamento possibile grazie al nuovo quadro normativo che consente ulteriori investimenti stranieri nelle joint venture esistenti, a partire da gennaio 2022". Nel settembre 2021, ...

