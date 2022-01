Prato: muore a 81 anni nell’auto che si ribalta. L’incidente fra via Livorno e via Lavarone (Di giovedì 27 gennaio 2022) I vigili del fuoco di Prato sono intervenuti questa mattina poco dopo le 7, per un incidente stradale a seguito del quale un'autovettura si è ribaltata su di un fianco. L'opera dei pompieri è valsa al recupero della persona rimasta all'interno per affidarla successivamente al personale sanitario del 118. Le condizioni dell'uomo sono apparse subito gravi e, nonostante i tentativi profusi, al medico non è rimasto altro che constatare il decesso L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di giovedì 27 gennaio 2022) I vigili del fuoco disono intervenuti questa mattina poco dopo le 7, per un incidente stradale a seguito del quale un'autovettura si èta su di un fianco. L'opera dei pompieri è valsa al recupero della persona rimasta all'interno per affidarla successivamente al personale sanitario del 118. Le condizioni dell'uomo sono apparse subito gravi e, nonostante i tentativi profusi, al medico non è rimasto altro che constatare il decesso L'articolo proviene da Firenze Post.

