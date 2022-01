Peste suina | in Liguria i casi salgono a 11

(Di giovedì 27 gennaio 2022) Ina 11 idi. Lo spiega in una nota il vice presidente della Regionecon delega all'agricoltura e all'allevamento, Alessandro Piana. "I dati sono stabili - sottolinea Piana - la situazione consolidata alle prime ore di oggi vede quattroin più nelle ultime 24 ore con ritrovamenti a Rossiglione, Mignanego, Isola del Cantone e Genova, presso il raccordo autostradale di Genova Est. Inizia così a delinearsi più chiaramente la zona rossa, che potremo definire nei prossimi giorni, continuando geolocalizzazioni e analisi a tappeto"."Invito nuovamente tutti - aggiunge il vice presidente della Regione- alla massima prudenza e a seguire le ordinanze ministeriali e regionali, come stanno ribadendo anche le ...

Secondo il Wwf influenza aviaria e peste suina sono due aspetti dello stesso problema: eccessivo consumo di carne

Forse qualcuno penserà 'Chi se ne frega' ma la situazione dellaé preoccupante perché se dilaga rischia di porre un freni a molte attività dell'uomo e non ci riferiamo solo ad allevatori e produttori ma anche agli amanti del trekking e delle ...Arriva l'aggiornamento odierno dall'istituto zooprofilattico sperimentale di Piemonte e Liguria relativo all'andamento del contagio da. Al momento non si individuano casi positivi nell'area buffer, ovvero la superficie a un raggio di 10 km di distanza rispetto alla zona infetta (che riguarda 114 comuni piemontesi e liguri)...La Spezia, 27 gennaio 2022 - Sono finora 25 i casi accertati di cinghiali morti di Peste suina africana (Psa), 14 in Piemonte e 11 in Liguria. È quanto risulta dal rapporto dell'Istituto Zooprofilatti ...Esprimiamo solidarietà al collega Lorenzo Galeazzi, oggetto di un attacco sguaiato e senza precedenti da parte di Federcaccia Lombardia. Riteniamo che la richiesta di rettifica da parte dell’associazi ...