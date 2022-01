Nucleare tra le fonti Green. Le lobby si impongono in Europa. Per la capogruppo M5S Beghin la decisione presa da Bruxelles è inaccettabile. E punta il dito contro il ministro Cingolani (Di giovedì 27 gennaio 2022) “I futuri investimenti verdi devono restare verdi. Il Nucleare (leggi gli articoli) produce scorie pericolose e inquinanti, il gas è una fonte energetica fossile, non sono fonti rinnovabili e pulite e quindi non possono essere classificate come investimenti sostenibili”. Un concetto chiaro quello espresso da Tiziana Beghin, capodelegazione M5S al Parlamento europeo, dopo che la Commissione Ue ha lasciato intendere, salvo colpi di scena dell’ultima ora, che la tassonomia includerà tra le energie Green anche gas e Nucleare. Perché secondo lei la commissione europea andrà avanti sulla bozza relativa alla tassonomia? Prima di rispondere faccio una premessa. Come Movimento 5 Stelle siamo consapevoli che il compito della Commissione europea non sia affatto facile. Sul Nucleare ci sono fronti ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 27 gennaio 2022) “I futuri investimenti verdi devono restare verdi. Il(leggi gli articoli) produce scorie pericolose e inquinanti, il gas è una fonte energetica fossile, non sonorinnovabili e pulite e quindi non possono essere classificate come investimenti sostenibili”. Un concetto chiaro quello espresso da Tiziana, capodelegazione M5S al Parlamento europeo, dopo che la Commissione Ue ha lasciato intendere, salvo colpi di scena dell’ultima ora, che la tassonomia includerà tra le energieanche gas e. Perché secondo lei la commissione europea andrà avanti sulla bozza relativa alla tassonomia? Prima di rispondere faccio una premessa. Come Movimento 5 Stelle siamo consapevoli che il compito della Commissione europea non sia affatto facile. Sulci sono fronti ...

