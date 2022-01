Milan: escluse lesioni per Kessie (Di giovedì 27 gennaio 2022) escluse lesioni per Franck Kessie. L'esito della tac a cui si è sottoposto il centrocampista del Milan dopo l'infortunio al fianco rimediato in Coppa d'Africa ha avuto esito negativo. Il giocatore ... Leggi su sport.tiscali (Di giovedì 27 gennaio 2022)per Franck. L'esito della tac a cui si è sottoposto il centrocampista deldopo l'infortunio al fianco rimediato in Coppa d'Africa ha avuto esito negativo. Il giocatore ...

Advertising

PunditItalian : RT @sportmediaset: Milan, sollievo #Kessie: escluse lesioni, lunedì tornerà in gruppo. #SportMediaset - GIUSPEDU : RT @sportmediaset: Milan, sollievo #Kessie: escluse lesioni, lunedì tornerà in gruppo. #SportMediaset - sportmediaset : Milan, sollievo #Kessie: escluse lesioni, lunedì tornerà in gruppo. #SportMediaset - glooit : Milan: escluse lesioni per Kessie leggi su Gloo - CalcioOggi : Kessie, la tac è negativa: escluse lesioni, lunedì torna in gruppo - La Gazzetta dello Sport -