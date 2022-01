Lulù Selassié vuole boicottare il Grande Fratello: la strategia è pronta (Di giovedì 27 gennaio 2022) Lulù Selassié si è proprio stancata. Ad ogni puntata il copione del Grande Fratello Vip 6 ha sempre gli stessi protagonisti: il triangolo tra Alex Belli, Delia Duran e Soleil Sorge. La principessa vuole che tutto questo finisca e così in queste ore sta coinvolgendo le altre compagne di avventura in una rivolta. La strategia di Lulù La princess rimasta senza Manuel Bortuzzo è diventata molto più attiva nelle dinamiche della casa e ha tutta l’intenzione di cambiare alcune cose che non le vanno proprio a genio. Ieri sera, riunita nella sua stanza con Sophie Codegoni e Federica Calemme, ha detto: “Già immagino la puntata di venerdì. Parleranno delle radio che abbiamo fatto, un pezzetto piccolo. Poi inizierà con la solita cosa. Io dico, ma perché non ci lasciano tutti in ... Leggi su tutto.tv (Di giovedì 27 gennaio 2022)si è proprio stancata. Ad ogni puntata il copione delVip 6 ha sempre gli stessi protagonisti: il triangolo tra Alex Belli, Delia Duran e Soleil Sorge. La principessache tutto questo finisca e così in queste ore sta coinvolgendo le altre compagne di avventura in una rivolta. LadiLa princess rimasta senza Manuel Bortuzzo è diventata molto più attiva nelle dinamiche della casa e ha tutta l’intenzione di cambiare alcune cose che non le vanno proprio a genio. Ieri sera, riunita nella sua stanza con Sophie Codegoni e Federica Calemme, ha detto: “Già immagino la puntata di venerdì. Parleranno delle radio che abbiamo fatto, un pezzetto piccolo. Poi inizierà con la solita cosa. Io dico, ma perché non ci lasciano tutti in ...

