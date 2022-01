La madre di Gianmaria Antinolfi | “Con Belen speravo finisse presto”

(Di giovedì 27 gennaio 2022) E’ Esmeralda Vetromile a parlare di, è suae ha qualcosa da dire sulle ex di suo figlio. Daa Soleil ma è quest’ultima che attacca senza però esagerare, anche se sperava davvero che con. Ladiha rilasciato un’intervista al Corriere; per il gieffino

Advertising

361_magazine : É tempo di lasciare il Grande Fratello Vip per Gianmaria Antinolfi: l'imprenditore deve tornare al suo lavoro - gossipblogit : La madre di Gianmaria Antinolfi: “Belen? Speravo finisse. Lui voleva un figlio, lei pensava solo a se stessa” - Loredan18318646 : RT @amiri_lu: La madre di Gianmaria la tocca pianissimo con Solercia ?? #GFvip - amiri_lu : La madre di Gianmaria la tocca pianissimo con Solercia ?? #GFvip - Elica762011 : RT @alinoris: Gianmaria e Federica parlano con Miriana delle famiglie e di segni zodiacali. Quando Fede dice che lei è Acquario, Gian rispo… -

Ultime Notizie dalla rete : madre Gianmaria

GF Vip, ladiAntinolfi svela: 'Da Belen voleva un figlio'Antinolfi è arrivato al GF Vip per un background principalmente da conquistatore, e a parlare in tal senso è stata laai ...Sulla sua partecipazione al Grande Fratelo Vip , la Vetromile dichiarato che tutta la famiglia era contraria: Infine, ladi, ha parlato di Soleil Sorge che in molte occasione ha ...Gianmaria Antinolfi ultime notizie, la mamma fa una rivelazione del tutto inaspettata: "Non volevo che stesse con Belen".GF Vip, la madre di Gianmaria Antinolfi svela: "Da Belen voleva un figlio" Gianmaria Antinolfi è arrivato al GF Vip per un background principalmente da ...