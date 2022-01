La caduta dei giganti. La Cina fa a pezzi Evergrande e Shimao (Di giovedì 27 gennaio 2022) La caduta dei giganti. Quelli cinesi, simbolo della potenza del Dragone, costruita in anni di crescita forsennata, a doppia cifra. Ma anche un Pil a debito, realizzato a base di prestiti non rimborsati e di emissioni obbligazionarie che scadono senza essere onorate. E ora il conto è servito. La crisi di Evergrande, il colosso immobiliare cinese la cui agonia è diventata il simbolo dei grandi mali del Dragone, è giunta a un punto di svolta. Sì perché il gigante del mattone, schiacciato da oltre 300 miliardi di dollari di debiti e con le azioni quotate a Hong Kong ridotte a carta straccia, ha chiesto ai suoi creditori di pazientare in vista di una profonda ristrutturazione del gruppo. La quale, non è certo un mistero, prevede la progressiva dismissione degli asset per far sì che si possa generare la cassa con cui pagare i creditori, ... Leggi su formiche (Di giovedì 27 gennaio 2022) Ladei. Quelli cinesi, simbolo della potenza del Dragone, costruita in anni di crescita forsennata, a doppia cifra. Ma anche un Pil a debito, realizzato a base di prestiti non rimborsati e di emissioni obbligazionarie che scadono senza essere onorate. E ora il conto è servito. La crisi di, il colosso immobiliare cinese la cui agonia è diventata il simbolo dei grandi mali del Dragone, è giunta a un punto di svolta. Sì perché il gigante del mattone, schiacciato da oltre 300 miliardi di dollari di debiti e con le azioni quotate a Hong Kong ridotte a carta straccia, ha chiesto ai suoi creditori di pazientare in vista di una profonda ristrutturazione del gruppo. La quale, non è certo un mistero, prevede la progressiva dismissione degli asset per far sì che si possa generare la cassa con cui pagare i creditori, ...

