Kim Rossi Stuart | il nipote dell’attore arrestato ingiustamente | arriva la stangata

(Di giovedì 27 gennaio 2022)laper Kim: andiamo a scoprire nel dettaglio cosa è accaduto. Cosa è accaduto aldi Kim? Lo spiega al meglio una sentenza con l’Italia che è stata condannata per aver trattato, secondo quando riporta, in maniera disumana Giacomo Seydou Sy. Dovranno essere infatti versati 36.400 euro per i danni morali che sono stati arrecati al giovane. Ecco perché la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo che ha sollevato il problema che ruota attorno alla carenza di posti nelle Rems. kim(web source)Il tutto è partito nell’anno 2017, quando Giacomo, nato in un ...

Ultime Notizie dalla rete : Kim Rossi

Il ragazzo è Giacomo Seydou Sy, figlio della sorella dell'attore Kim Rossi Stuart, la quale da anni si batte per vedere riconosciuti i diritti umani del figlio che soffre di turbe della personalità e ...Arriva la stangata per Kim Rossi Stuart, nipote dell'attore arrestato ingiustamente: andiamo a scoprire nel dettaglio cosa è accaduto.