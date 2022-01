Joe Rogan ha fatto incazzare sul serio Neil Young (Di giovedì 27 gennaio 2022) La pandemia globale ha modificato profondamente la struttura della nostra società, è innegabile.Il continuo braccio di ferro tra pro-vax e no-vax, innescato dall’attuale flusso di comunicazione, ha investito anche la musica. Dopo le aperte dichiarazioni di Eric Clapton circa la campagna vaccinale che ha fatto tanto discutere nei mesi passati, arriva la minaccia di Neil Young al colosso svedese, di ritirare il suo intero catalogo dal servizio di streaming.Motivo? Totale disaccordo con le idee di Joe Rogan, anfitrione del podcast The Joe Rogan Experience.Un podcast che ultimamente, però, ha fatto parlare di sè per la sua informazione sul Covid ritenuta non attendibile sciantificamente. Basta pensare che lo scorso 31 dicembre, una lunga lista di medici e scienziati ha firmato una ... Leggi su helpmetech (Di giovedì 27 gennaio 2022) La pandemia globale ha modificato profondamente la struttura della nostra società, è innegabile.Il continuo braccio di ferro tra pro-vax e no-vax, innescato dall’attuale flusso di comunicazione, ha investito anche la musica. Dopo le aperte dichiarazioni di Eric Clapton circa la campagna vaccinale che hatanto discutere nei mesi passati, arriva la minaccia dial colosso svedese, di ritirare il suo intero catalogo dal servizio di streaming.Motivo? Totale disaccordo con le idee di Joe, anfitrione del podcast The JoeExperience.Un podcast che ultimamente, però, haparlare di sè per la sua informazione sul Covid ritenuta non attendibile sciantificamente. Basta pensare che lo scorso 31 dicembre, una lunga lista di medici e scienziati ha firmato una ...

Advertising

RollingStoneita : Lo aveva chiesto lui: «Spotify diffonde informazioni false sui vaccini. O me o il podcast di Joe Rogan». Lui e la W… - Agenzia_Ansa : Spotify 'sfratta' Neil Young dopo il rifiuto del cantante di venire a più miti consigli sulla sua obiezione a resta… - petergomezblog : Neil Young toglie la sua musica da Spotify per protesta contro il seguitissimo podcast no vax The Joe Rogan Experie… - fabcet : RT @SkyTG24: Neil Young fa rimuovere la sua musica da Spotify dopo le fake news sul Covid di Joe Rogan - SkyTG24 : Neil Young fa rimuovere la sua musica da Spotify dopo le fake news sul Covid di Joe Rogan -