Italiani fatevi forza, ecco 9 consigli per alleviare il possibile trauma da distacco da Mattarella (Di giovedì 27 gennaio 2022) Come tutti, ho pensato al momento in cui, in un minuto molto prossimo, potremmo ritrovarci con un Presidente diverso da Mattarella. Non sarà un momento semplice ed è per questo motivo che si è pensato di stilare un elenco di possibili rimedi per superare l'ora più buia, passata la quale dovremo prendere consapevolezza di una nuova realtà. Nel vademecum ci sono consigli di approccio più semplici e altri più complessi. Mi raccomando, fate buon uso di quelli che sceglierete, buona lettura. 01 – Approccio isolamento (difficoltà bassa): spegnere la tv e la radio e allontanarsi dai giornali, mettersi le mani sulle orecchie, chiudere gli occhi e urlare continuamente cose come "olololololololo" oppure con consonanti più marcate "tatatatata".. Se non si ha il tempo di farlo per tutto il giorno, concentrarsi solo nelle ore dei notiziari e dei talk. 02 ...

