Il profilo che trolla gli utenti TikTok spacciando l’Italia (e non solo) per il North Carolina (Di giovedì 27 gennaio 2022) Non riconoscere troll sui social può portare decisamente problemi nella vita, in primis credere a false verità e storie inventate. Da un lato abbiamo Zachary Keesee su TikTok, diventato famoso perché trolla gli utenti della piattaforma proponendo video di luoghi bellissimi che spesso e volentieri si trovano in Italia e li spaccia per posti negli Stati Uniti d’America, più precisamente nello stato del North Carolina. Tra i video più popolari sul suo profilo ce n’è uno che ha ben oltre mezzo milione di visualizzazioni che spaccia la splendida Manarola – una delle Cinque Terre in Liguria – per Wrightsville Beach in North Carolina. A chi è incauto e si informa solo tramite social può succedere di vedere un video del troll ... Leggi su giornalettismo (Di giovedì 27 gennaio 2022) Non riconoscere troll sui social può portare decisamente problemi nella vita, in primis credere a false verità e storie inventate. Da un lato abbiamo Zachary Keesee su, diventato famoso perchéglidella piattaforma proponendo video di luoghi bellissimi che spesso e volentieri si trovano in Italia e li spaccia per posti negli Stati Uniti d’America, più precisamente nello stato del. Tra i video più popolari sul suoce n’è uno che ha ben oltre mezzo milione di visualizzazioni che spaccia la splendida Manarola – una delle Cinque Terre in Liguria – per Wrightsville Beach in. A chi è incauto e si informatramite social può succedere di vedere un video del troll ...

Advertising

AnnalisaChirico : Nelle prime elezioni presidenziali del dopo Berlusconi, il pregiudizio atavico sul centrodestra, che sarebbe in gra… - TgLa7 : #Quirinale22 Cassese al Quirinale? E' uno dei possibili colpi di scena della giornata emerso da uno scoop de Il Fog… - Azione_it : Abbiamo sempre detto che Marta #Cartabia non era una candidata di bandiera, ha un profilo perfetto per fare il… - vanazang : RT @TorcoAlb: @gladiatoremassi il tweet non corrisponde a Rita dalla Chiesa , almeno l'immagine di profilo è un'altra infatti è quasi assur… - RBombardieri86 : Profilo giusto. Talento, coraggio e equilibrio. Che sia donna è secondario ma sarebbe cmq un segnale. Dai ??… -