Gambe lisce e perfette? Il trattamento ideale per la primavera!

(Di giovedì 27 gennaio 2022) La primavera è alle porte e in men che non si dica, ci ritroveremo ad indossare gonne e abiti freschi e svolazzanti. Sarà fondamentale avere! Ecco unche vi regalerà una pelle nuova all’istante. L’inverno ci avvolge per qualche mese, mandando in letargo purtroppo anche la voglia di prenderci cura L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Advertising

meltingp0t : stamattina mi sono guardata le gambe nude e ho pensato che sono proprio belle, mi piace che si vedano le righe dell… - lanimanonconta_ : Gambe lisce post ceretta - yuxch4n : @entjacopo Ngl alle gambe ci ho pensato pure io, chissà se si depila oppure se semplicemente di base ha le gambe li… - itzlve : avere le gambe lisce è bellissimo -

Ultime Notizie dalla rete : Gambe lisce

CheDonna.it

Lo spazzolino da denti ci potrebbe aiutare a renderle, sane e anche più carnose. Infatti, ... Ora passiamo allee alle braccia. Possiamo utilizzare questo oggetto per esfoliare la pelle ed ...Quinta regola, strano da dirsi, è depilarsi, che almeno, sul piano estetico, consente di averepiùe belle. Sesto consiglio è fare lo scrub, almeno una volta alla settimana. In questo ci ...Rispettata senza incidenti l’ordinanza che impone la chiusura dei locali alle 24. Ma il malcontento non si placa. I ristoratori: "Così ci tagliano le gambe" ...Dopo una partita in cui tutto è filato liscio come l’olio, Sergio Scariolo non può che essere soddisfatto della prestazione della sua Virtus. "Questo impegno – spiega il coach bianconero – ci è stato ...