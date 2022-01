Covid, report dagli ospedali sentinella: “Una donna su 6 partorisce da positiva. Il 47% delle future mamme non è vaccinata” (Di giovedì 27 gennaio 2022) La cronaca – nelle ultime settimane – ha riportato le storie di donne incinte che ammalatesi di Covid in alcuni casi hanno perso la vita. future mamme anche giovanissime. Ebbene nonostante questo quasi la metà delle donne che aspettano un figlio non è vaccinata. E secondo la Federazione italiana aziende sanitarie e ospedaliere, che ha elaborato un’analisi attraverso il network degli ospedali sentinella che monitorano l’andamento della curva pandemica: “una su sei partorisce con il Covid“. Ad analizzare i dati relativi alle donne incinte ricoverate nelle aree Covid dei reparti di Ginecologia e Ostetricia sono stati 12 ospedali aderenti alla rete sentinella. “Su un ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 27 gennaio 2022) La cronaca – nelle ultime settimane – ha riportato le storie di donne incinte che ammalatesi diin alcuni casi hanno perso la vita.anche giovanissime. Ebbene nonostante questo quasi la metàdonne che aspettano un figlio non è. E secondo la Federazione italiana aziende sanitarie eere, che ha elaborato un’analisi attraverso il network degliche monitorano l’andamento della curva pandemica: “una su seicon il“. Ad analizzare i dati relativi alle donne incinte ricoverate nelle areedei reparti di Ginecologia e Ostetricia sono stati 12aderenti alla rete. “Su un ...

